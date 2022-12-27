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Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

ТЭК 27.12.2022 15:19

Нефть ускорила рост

Цены на нефть ускорили рост днем во вторник благодаря оптимизму по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 подорожали на $0,85 (1,01%) - до $85,35 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,79 (0,99%) - до $80,35 за баррель.

В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества. На минувшей неделе Brent подорожала на 6,2%, WTI - на 6,9%, рекордными темпами с октября, на опасениях по поводу сокращения поставок из России после введения потолка цен, пишет MarketWatch.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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