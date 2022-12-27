Народный банк Китая выпустил памятные монеты, посвященные Новому году

Народный банк Китая выпустил набор из трех памятных монет по случаю наступающего Нового года.

Набор включает одну золотую, одну серебряную и одну монету из медного сплава. Все они являются законным платежным средством в стране, отмечается в сообщении НБК.

Номинальная стоимость золотых и серебряных монет составляет 10 юаней ($1,43) и 3 юаня соответственно. На их лицевой стороне изображены государственный герб КНР и число "2023", а на оборотной стороне - китайский иероглиф "фу", обозначающий счастье и удачу, а также танец льва и другие элементы.

На двухцветной монете из медного сплава номиналом 10 юаней выгравировано изображение кролика, украшенное новогодними элементами и узорами, сообщает агентство "Синьхуа".