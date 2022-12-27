ЮАР испытывала проблемы с энергоснабжением свыше 200 дней с начала года

В уходящем году ЮАР сталкивалась с перебоями в поставках электроэнергии на протяжении в общей сложности 200 дней, сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшая генерирующая компания ЮАР Eskom Holdings SOC Ltd. сообщила, что снижение поставок электроэнергии продлится до конца этой недели. В частности, с 5 утра до 4 дня среды по местному времени подача электричества в сети будет сокращена на 2 тыс. МВт.

Перебои с энергоснабжением происходят из-за старых и плохо обслуживаемых генерирующих станций, которые постоянно ломаются, отмечает Bloomberg. В свою очередь это негативно влияет на инвестиции и экономику страны в целом.

"Проблемы с поставками электричества имеют серьезные последствия для экономики, и их стоит рассматривать как самый значительный риск для роста и, как следствие, для будущего Южной Африки", - написала глава компании Sygnia Ltd. Магда Вежицка.

Согласно прогнозу ЦБ ЮАР, экономика страны в четвертом квартале вырастет на 0,1%. В текущем году ожидается рост на 1,8%, в 2023 году - на 1,1%.