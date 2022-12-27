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Транспорт и связь 27.12.2022 23:27

Количество изъятых за неуплату кредита авто в США в 2022г возросло

Случаи изъятия автомобилей в связи с неуплатой кредитов в США сокращались в предыдущие два года, однако в нынешнем году ситуация поменялась на фоне роста инфляции.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, количество изъятых машин почти достигло допандемийных уровней. Аналитики опасаются, что эти цифры продолжат расти.

При этом показатель среди потребителей с самым низким уровнем кредитоспособности уже превысил значение за 2019 год.

Количество изъятых автомобилей в предыдущие два года сократилось по ряду причин. В частности, кредиторы стали мягче относиться к просрочке платежей в силу уверенности в том, что пандемия коронавируса нарушает привычный ритм жизни лишь временно, пишет MarketWatch. Они рассчитывали, что смогут заработать больше, если дадут заемщикам больше времени, чтобы приспособиться к новым реалиям, чем если изымут автомобили и продадут их по более низким ценам.

Между тем экономические условия в нынешнем году начали меняться. Рост цен на автомобили привел к повышению кредитной нагрузки. Согласно данным Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), людям особенно трудно выплачивать автомобильные кредиты, взятые в 2021 и 2022 году.

Потребители хуже выплачивают кредиты, взятые в эти годы, чем более ранние долги, поскольку им "пришлось содержать автомобили после того, как в цепях поставок начались перебои, а цены начали резко расти", сказал эксперт бюро Райан Келли. Средний ежемесячный платеж за новый автомобиль, купленный в прошлом месяце, на текущий момент составляет $762, что является "шокирующе высоким" значением, отмечает MarketWаtch.

"Эти потребители столкнулись с инфляцией дважды, - сказал Келли. - Сначала, когда им пришлось финансировать покупку автомобиля после взлета цен, а потом, когда им пришлось заправлять этот автомобиль после начала конфликта между Россией и Украиной".

Аналитики Cox Automotive прогнозируют, что в долгосрочной перспективе до конца 2025 года объем изъятий останется на уровне исторической нормы или ниже. Между тем в отдельные периоды за этот срок могут быть достигнуты пиковые значения.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ИЗЪЯТИЕ


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