Акции Tesla теряют почти 5%, могут показать самую долгую серию снижения более чем за 4 года

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. дешевеют на предварительных торгах во вторник после того, как компания приостановила работу на заводе в Шанхае раньше запланированного срока.
Таким образом, падение бумаг Tesla может растянуться уже на семь сессий подряд, что станет самым длительным подобным периодом с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года, пишет MarketWatch.
Акции Tesla за прошедшие шесть сессий потеряли 21,9%, рыночная капитализация компании сократилась примерно на $109,01 млрд. При этом по итогам торгов в пятницу они подешевели до минимума с 9 сентября 2020 года. В понедельник рынок США не работал в связи с рождественскими праздниками.
Как сообщалось, Tesla приостановила работу на заводе в Шанхае на день раньше планировавшегося из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Так, производство на заводе было остановлено уже в субботу вместо планировавшегося до этого воскресенья. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков, отмечает WSJ.
На шанхайский завод Tesla приходится более половины глобальных поставок электрокаров компании.
Акции Tesla к 17:26 во вторник дешевеют на 4,8%. С начала года капитализация компании упала на 65%.
Армения должна уйти из 8 азербайджанских сел, остающихся под армянской оккупацией - Байрамов
Армянские НВФ должны быть выведены из Карабаха – Байрамов
Баку в переговорах с Ереваном заинтересован в их результативности – Байрамов
С 2020 года из Сирии и Ирака репатриировано свыше 400 граждан Азербайджана - Байрамов
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек
В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Число портфельных компаний-банкротов в США выросло на 16,7% в 2022г
Вучич обвинил международное сообщество в поддержке властей Косово в вопросах ограничения прав косовских сербов
Ракета SpaceX выведет на орбиту израильский разведывательный спутник
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают