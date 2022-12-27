Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

Финансы 27.12.2022 18:03

Акции Tesla теряют почти 5%, могут показать самую долгую серию снижения более чем за 4 года

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. дешевеют на предварительных торгах во вторник после того, как компания приостановила работу на заводе в Шанхае раньше запланированного срока.

Таким образом, падение бумаг Tesla может растянуться уже на семь сессий подряд, что станет самым длительным подобным периодом с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года, пишет MarketWatch.

Акции Tesla за прошедшие шесть сессий потеряли 21,9%, рыночная капитализация компании сократилась примерно на $109,01 млрд. При этом по итогам торгов в пятницу они подешевели до минимума с 9 сентября 2020 года. В понедельник рынок США не работал в связи с рождественскими праздниками.

Как сообщалось, Tesla приостановила работу на заводе в Шанхае на день раньше планировавшегося из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, производство на заводе было остановлено уже в субботу вместо планировавшегося до этого воскресенья. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков, отмечает WSJ.

На шанхайский завод Tesla приходится более половины глобальных поставок электрокаров компании.

Акции Tesla к 17:26 во вторник дешевеют на 4,8%. С начала года капитализация компании упала на 65%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az