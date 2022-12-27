Макрон проводит рождественские каникулы на Лазурном берегу

Президент Франции Эмманюэль Макрон на несколько дней уехал в свою летнюю резиденцию Брегансон, расположенную на Лазурном берегу, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Согласно его канцелярии, Макрон оттуда "следит за событиями и готовится к возобновлению работы". Ожидается, что в субботу французский лидер вернется в Париж, чтобы обратиться к согражданам с традиционным новогодним поздравлением.
"Брегансон, как и Елисейский дворец, - это место для работы и для управления кризисными ситуациями", - указали в Елисейском дворце.
При этом, в канцелярии французского президента не уточнили, где Макрон встретил Рождество, которое во Франции отмечали 25 декабря, и когда именно он приехал в Брегансон.
Французские СМИ напоминают, что предыдущие рождественские и новогодние праздники, а также летний отпуск Макрон часто проводит с супругой на Лазурном берегу.
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