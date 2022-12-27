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СНГ 27.12.2022 18:11

Песков назвал провокацией высказывания секретаря СБ Армении о принуждении к присоединению к Союзному государству РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, сообщают армянские СМИ.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - цитируют Пескова.

По сообщениям армянских СМИ, секретарь Совета безопасности Армении сказал, что Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию суверенному Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся Союзному государству России и Белоруссии.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ


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