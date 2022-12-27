Цены на нефть замедлили рост

Цены на нефть замедлили подъем в ходе торгов во вторник, однако остаются в плюсе на фоне оптимизма по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае.
Как сообщалось, власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Кроме того, Пекин отказался от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,26 (0,31%) - до $84,18 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,48 (0,6%) - до $80,04 за баррель.
В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества. На минувшей неделе Brent подорожала на 6,2%, WTI - на 6,9%, рекордными темпами с октября, на опасениях по поводу сокращения поставок из России после введения потолка цен, пишет MarketWatch.
"Росту нефти способствует улучшение прогноза спроса из КНР, тогда как суровые морозы в США, которые негативно сказались на добыче нефти и газа, а также привели к приостановке работы НПЗ, еще сильнее стимулируют отскок котировок с минимумов начала декабря", - отмечает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.
В США резко сократилось производство нефтепродуктов из-за снежной бури. В частности, оно было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.
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