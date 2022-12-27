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Дальнее зарубежье 27.12.2022 21:12

Вучич обвинил международное сообщество в поддержке властей Косово в вопросах ограничения прав косовских сербов

Президент Сербии Александр Вучич обвинил международное сообщество в поддержке политики Приштины, подразумевающей давление на косовских сербов, передает во вторник агентство ЭФЭ.

"Мы задействовали все ресурсы (в переговорах с международным сообществом), делаем максимум для сохранения мира и достижения компромиссного решения", - заявил Вучич, добавив, что контакты Белграда с международным сообществом по косовской тематике являются "сложными".

Кроме того, он обвинил Приштину в ограничении прав косовских сербов, а международное сообщество - в поддержке таких действий Косово.

Вучич добавил, что считает "большим позором" отсутствие осуждения со стороны международного сообщества запрета на въезд в Косово патриарху Сербской православной церкви Порфирию.

Ранее власти Косово не пропустили на свою территорию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который собирался посетить регион по случаю грядущего православного Рождества. Для выдачи разрешения на въезд власти Косово потребовали от Сербской православной церкви выступить с осуждением своих представителей, которые "незаконно проникли в Косово для поддержки преступных группировок на севере", упомянув в тексте имена священнослужителей.

С середины декабря север Косово остается блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОСОВО


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