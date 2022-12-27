Число портфельных компаний-банкротов в США выросло на 16,7% в 2022г

Количество подавших заявление о банкротстве американских компаний, в которые инвестировали частные инвестиционные фирмы, в 2022 году выросло на 16,7% по сравнению с предыдущим годом, однако общее число реструктуризаций остается сравнительно низким, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

Число так называемых портфельных компаний, подавших заявление о банкротстве, увеличилось до 49 в 2022 году по сравнению с 42 в 2021 году, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

При этом доля заявлений этих компаний составила 6,6% от общего количество заявлений о банкротстве бизнесов в США в 2022 году по сравнению с 3,5% в 2021 году.

В 2020 году заявления о банкротстве подали 123 подобные компании против 69 в 2019 году и 53 в 2018 году.

При этом из числа 49 портфельных компаний на потребительский сектор пришлось 15 банкротств, на сектор здравоохранения - 11.