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Дальнее зарубежье 27.12.2022 21:45

Число портфельных компаний-банкротов в США выросло на 16,7% в 2022г

Количество подавших заявление о банкротстве американских компаний, в которые инвестировали частные инвестиционные фирмы, в 2022 году выросло на 16,7% по сравнению с предыдущим годом, однако общее число реструктуризаций остается сравнительно низким, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

Число так называемых портфельных компаний, подавших заявление о банкротстве, увеличилось до 49 в 2022 году по сравнению с 42 в 2021 году, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

При этом доля заявлений этих компаний составила 6,6% от общего количество заявлений о банкротстве бизнесов в США в 2022 году по сравнению с 3,5% в 2021 году.

В 2020 году заявления о банкротстве подали 123 подобные компании против 69 в 2019 году и 53 в 2018 году.

При этом из числа 49 портфельных компаний на потребительский сектор пришлось 15 банкротств, на сектор здравоохранения - 11.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, БАНКРОТСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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