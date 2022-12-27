С 2020 года из Сирии и Ирака репатриировано свыше 400 граждан Азербайджана - Байрамов

Власти Азербайджана с 2020 года репатриировали из Сирии и Ирака 409 человек, в том числе 68 человек в 2022 году, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В 2022 году в Азербайджан из Сирии и Ирака были репатриированы 68 человек, включая 54 ребенка и 14 женщин", - сказал Байрамов на пресс-конференции во вторник.
По его словам, с 2020 года, в целом, из Сирии и Ирака репатриировано 409 граждан Азербайджана, включая 380 детей и 29 женщин.
Байрамов добавил, что из Украины в текущем году после начала войны были эвакуированы свыше 16 тыс. человек.
Армения должна уйти из 8 азербайджанских сел, остающихся под армянской оккупацией - Байрамов
Армянские НВФ должны быть выведены из Карабаха – Байрамов
Баку в переговорах с Ереваном заинтересован в их результативности – Байрамов
Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве в Азербайджане
Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет
Народный банк Китая выпустил памятные монеты, посвященные Новому году
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Число портфельных компаний-банкротов в США выросло на 16,7% в 2022г
Вучич обвинил международное сообщество в поддержке властей Косово в вопросах ограничения прав косовских сербов
Ракета SpaceX выведет на орбиту израильский разведывательный спутник
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают