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Бизнес и законодательство 27.12.2022 22:22

Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственно-частном партнерстве».

Текст закона опубликован во вторник на сайте главы государства.

Закон состоит из 8 разделов и 40 статей.

Согласно указу о применении закона, на министерство экономики возложены функции формирования государственной политики в сфере государственно-частного партнерства.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, УТВЕРЖДЕНИЕ


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