Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственно-частном партнерстве». Текст закона опубликован во вторник на сайте главы государства. Закон состоит из 8 разделов и 40 статей. Согласно указу о применении закона, на министерство экономики возложены функции формирования государственной политики в сфере государственно-частного партнерства. Р.Ахмедов

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