Италия обсуждает вопрос предоставления Украине систем ПВО - Зеленский

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Выразил Джорджии Мелони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи. Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - написал Зеленский в Twitter.
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