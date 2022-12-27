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Дальнее зарубежье 27.12.2022 22:55

Италия обсуждает вопрос предоставления Украине систем ПВО - Зеленский

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Выразил Джорджии Мелони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи. Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - написал Зеленский в Twitter.

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Тэги: УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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