Баку и Рабат провели политические консультации

Азербайджан и Марокко провели политические консультации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД, консультации прошли в Рабате.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, марокканскую – гендиректор по вопросам Азии и Океании МИД Абдулькадер Аль-Ансари.

«В ходе консультаций были обсуждены текущее положение и перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной и межпарламентских сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Ахмедов