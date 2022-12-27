Баку и Рабат провели политические консультации

Азербайджан и Марокко провели политические консультации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД, консультации прошли в Рабате.
Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, марокканскую – гендиректор по вопросам Азии и Океании МИД Абдулькадер Аль-Ансари.
«В ходе консультаций были обсуждены текущее положение и перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной и межпарламентских сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Р.Ахмедов
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