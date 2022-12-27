Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

Дальнее зарубежье 27.12.2022 23:39

Министр обороны Франции в среду прибудет в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 28 декабря посетит Киев, где встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Затем в среду я буду в Киеве для рабочей встречи с Алексеем Резниковым. Наша поддержка Украины непрерывна с самого начала войны", - написал Лекорню в Twitter.

Отдел информации

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, УКРАИНА, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава Минобороны Франции заразилась коронавирусом Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7 Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции Французский министр подал в отставку после скандала вокруг его роскошных ужинов Министр экономики и финансов Франции в конце июля планирует визит в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az