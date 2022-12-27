Министр обороны Франции в среду прибудет в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 28 декабря посетит Киев, где встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. "Затем в среду я буду в Киеве для рабочей встречи с Алексеем Резниковым. Наша поддержка Украины непрерывна с самого начала войны", - написал Лекорню в Twitter. Отдел информации

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