Ким Чен Ын поставил цели по укреплению самообороны КНДР на следующий год

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания второго дня VI Пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва изложил цели по укреплению самообороны на 2023 год, сообщает ЦТАК.

Во время встречи Ким Чен Ын выступил с докладом, в котором анализировалась "новая сложная ситуация", сложившаяся на Корейском полуострове, а также текущая международная политическая ситуация.

"Поставил новые ключевые цели для укрепления самообороны, для достижения которых нужно прилагать большие усилия в 2023 году в ответ на изменение сложной ситуации", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также "отметил принципы и пути для приумножения достигнутых в 2022 году успехов и опыта в разных сферах социалистического культурного строительства, включая науку, образование и здравоохранение".

ЦТАК подчеркивает, что встреча продолжится и на следующий день.