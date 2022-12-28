Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

Дальнее зарубежье 28.12.2022 09:06

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению самообороны КНДР на следующий год

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания второго дня VI Пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва изложил цели по укреплению самообороны на 2023 год, сообщает ЦТАК.

Во время встречи Ким Чен Ын выступил с докладом, в котором анализировалась "новая сложная ситуация", сложившаяся на Корейском полуострове, а также текущая международная политическая ситуация.

"Поставил новые ключевые цели для укрепления самообороны, для достижения которых нужно прилагать большие усилия в 2023 году в ответ на изменение сложной ситуации", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также "отметил принципы и пути для приумножения достигнутых в 2022 году успехов и опыта в разных сферах социалистического культурного строительства, включая науку, образование и здравоохранение".

ЦТАК подчеркивает, что встреча продолжится и на следующий день.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az