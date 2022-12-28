ООН призывает талибов отменить ущемляющие права женщин распоряжения

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал контролирующее Афганистан движение "Талибан" отменить все распоряжения, ущемляющие права женщин, в том числе указ о запрете работать им в неправительственных организациях (НПО).

"Ни одна страна не может социально и экономически развиваться и даже просто выжить без половины своего населения. Немыслимые ограничения в отношении женщин и девочек приведут не только к новым страданиям всех афганцев, но также могут обернуться опасными последствиями за пределами Афганистана", - сказал Тюрк, чьи слова цитирует сайт ООН.

Он предупредил, что такого рода решения приводят к "каскаду ужасных последствий" для жизни женщин, а также подвергают риску дестабилизации все афганское общество.

"Я призываю де-факто власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек - они имеют право быть услышанными и в соответствии с международными обязательствами Афганистана вносить вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны", - подчеркнул правозащитник ООН.

24 декабря талибы издали указ, запрещающий женщинам работать в НПО. До этого талибы запретили женщинам учиться в вузах в Афганистане.

НПО и гуманитарные организации предоставляют жизненно важные услуги многим людям в Афганистане, обеспечивая их продовольствием, водой, кровом и медицинскими услугами. Некоторые важные программы, связанные с дородовым и послеродовым уходом и уходом за младенцами, осуществляются только женщинами. Многие сотрудники, работающие в этих НПО, - женщины, причем во многих организациях они занимают руководящие должности.

"Этот запрет значительно ухудшит, если не сведет на нет, способность НПО предоставлять основные услуги многим уязвимым афганцам. Особую тревогу вызывает то, что Афганистан находится сейчас в тисках зимы, когда стремительно растут гуманитарные потребности и выполняемая НПО работа приобретает особую важность", - подчеркнул Тюрк.