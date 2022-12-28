Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 декабря ЦБА установил на уровне 1.8092 маната/1EUR (27 декабря- 1.8101 маната).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 декабря установил на уровне 0.0243 манат/1RUB (27 декабря - 0.0247 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 декабря ЦБА оставил на уровне 0.0910 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков