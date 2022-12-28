Нефть стабильна на утренней сессии

Цены на нефть слабо меняются утром в среду на фоне низких объемов торгов на короткой предновогодней неделе.
Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет $84,33 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%).
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,58 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 3 цента (0,1%), до $79,53 за баррель.
Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо.
Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.
"Весь 2022 год локдауны в Китае приводили к резким краткосрочным падениям спроса, и теперь многие повышают свои ожидания на 2023 год, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Однако риски рецессии и растущие процентные ставки остаются главными негативными факторами для нефтяных фьючерсов, ограничивая любые попытки движения вверх".
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