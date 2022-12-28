ГНС направит 354 тыс. манатов на подготовку среднесрочной стратегии

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана привлекла ООО "Rotas consulting" для подготовки среднесрочной стратегии ГНС, трансформационной стратегии Учебного центра и других консультативных услуг.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 354 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Баку и Рабат провели политические консультации
Армения должна уйти из 8 азербайджанских сел, остающихся под армянской оккупацией - Байрамов
С 2020 года из Сирии и Ирака репатриировано свыше 400 граждан Азербайджана - Байрамов
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек
В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
В США могут ввести новые меры в отношении приезжающих из Китая в целях борьбы с распространением коронавируса
ООН призывает талибов отменить ущемляющие права женщин распоряжения
Ким Чен Ын поставил цели по укреплению самообороны КНДР на следующий год
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают