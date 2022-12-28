ГНС направит 354 тыс. манатов на подготовку среднесрочной стратегии

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана привлекла ООО "Rotas consulting" для подготовки среднесрочной стратегии ГНС, трансформационной стратегии Учебного центра и других консультативных услуг. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 354 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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