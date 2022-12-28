Военная мощь США в Индо-Тихоокеанском регионе может оказаться недостаточной для противостояния с Китаем

Соединенные Штаты Америки намерены нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для обеспечения преимущества перед Китаем и защиты Тайваня, но ряд американских законодателей и экспертов считают, что они уже опоздали с решением этой задачи, пишет издание Politico.
"США пообещали развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе в 2023 году столько огневой мощи, что Китай даже не будет рассматривать возможность вторжения на Тайвань. Однако законодатели и союзники говорят, что уже слишком поздно", - говорится в статье.
Газета напоминает, что в начале декабря, помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер заявлял, что "2023 год, вероятно, станет самым преобразующим годом в размещении американских сил в регионе за последнее поколение". Но, отмечает автор статьи, "законодатели-республиканцы говорят о столкновении Пентагона с серьезной проблемой в выполнении этого обещания".
Они связывают это как с быстрым развитием военно-морского флота Китая, так и с тем, что "поставки американского оружия на Тайвань на миллиарды долларов задерживаются из-за проблем в цепочке поставок, связанных с пандемией и усугубленных конфликтом на Украине".
"У нас есть риторическая приверженность изменению позиции сил в Индо-Тихоокеанском регионе, но это противоречит реальности того, что происходит на самом деле", - сказал Майк Галлахер, который, согласно прогнозам, станет председателем нового комитета Палаты представителей по противодействию Китаю в следующем Конгрессе, который планируется создать.
В свою очередь бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации экс-президента Дональда Трампа Александр Грей заявил, что противостояние "военной угрозе Китая потребует более серьезной структуры военно-морских сил, чем у нас есть в обозримом будущем".
Представитель Пентагона Джон Сайпл говорил, что Пентагон рассчитывает использовать возможности, которые "добавят больше гибкости и укрепят способность вооруженных сил США действовать совместно с нашими союзниками и партнерами".
В качестве одного из примеров в американском Минобороны называют трехстороннее соглашение AUKUS, в соответствии с которым США и Великобритания помогут Австралии приобрести атомные подводные лодки.
"Есть даже шанс, что Япония присоединится к соглашению, поскольку связи в области безопасности между Канберрой и Токио укрепляются", - пишет Politico.
В то же время, издание считает, что большинство стран Юго-Восточной Азии, вероятно, не захотят оказывать военную или материально-техническую поддержку США в случае конфликта с Китаем из-за опасений ответного удара со стороны Пекина.
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