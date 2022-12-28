Сингапурская лизинговая компания BOC Aviation купит 40 новых лайнеров 737 Max 8

Авиационная лизинговая компания BOC Aviation со штаб-квартирой в Сингапуре заключила соглашение с американским авиастроительным концерном Boeing Co. о приобретении 40 новых лайнеров Boeing 737 Max 8.

Таким образом, BOC Aviation увеличила общий объем заказов этих самолетов до 80 штук, говорится в сообщении компании.

Поставки всех лайнеров запланированы на 2027-2028 годы, отмечается в сообщении. При этом BOC Aviation не раскрыла информацию о стоимости сделки.

Акции BOC Aviation на торгах в Гонконге в среду дорожают на 3,1%.