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Транспорт и связь 28.12.2022 12:04

Сингапурская лизинговая компания BOC Aviation купит 40 новых лайнеров 737 Max 8

Авиационная лизинговая компания BOC Aviation со штаб-квартирой в Сингапуре заключила соглашение с американским авиастроительным концерном Boeing Co. о приобретении 40 новых лайнеров Boeing 737 Max 8.

Таким образом, BOC Aviation увеличила общий объем заказов этих самолетов до 80 штук, говорится в сообщении компании.

Поставки всех лайнеров запланированы на 2027-2028 годы, отмечается в сообщении. При этом BOC Aviation не раскрыла информацию о стоимости сделки.

Акции BOC Aviation на торгах в Гонконге в среду дорожают на 3,1%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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