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Дальнее зарубежье 28.12.2022 12:30

Власти Южной Корее представили меры для улучшения ситуации с низкой рождаемостью в стране

Правительство Южной Кореи в среду объявило о мерах по борьбе с низким уровнем рождаемости и быстрым старением населения, передает "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейское министерство экономики.

Согласно планам ведомства, в стране постараются создать стабильные условия для рождения детей и их воспитания. В частности, женщинам детородного возраста будут предоставлять стимулы для того, чтобы завести детей, и также власти примут меры по ликвидации дискриминации в отношении них.

Помимо этого, власти предпримут шаги, чтобы роды не приводили к длительным перерывам в карьере у женщин, и будут предоставлять доступное жилье и больше рабочих мест для молодежи. Также правительство расширит спектр медицинских услуг для младенцев, детей и пожилых.

С целью решить проблему нехватки рабочей силы из-за падения рождаемости, правительство будет настаивать на снятии запрета на привлечение к труду иностранной рабочей силы и начнет проводить активную миграционную политику.

Новые меры также нацелены на увеличение занятости пожилых людей. Власти планируют пересмотреть систему их социального обеспечения, чтобы снизить для них уровень бедности. Также речь идет о том, чтобы позволить пожилым работать дольше, предоставлять денежные выплаты новым сотрудникам в возрасте 65 лет и старше.

В марте 2019 года южнокорейское правительство создало рабочую группу по решению демографического кризиса, в частности, проблем падения рождаемости, быстрого старения и сокращения рабочей силы.

Многие молодые люди в стране откладывают рождение детей или отказываются от этого из-за экономического спада и высоких цен на жилье. Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число детей, которых родила бы женщина на протяжении ее репродуктивного периода - составил 0,81 в 2021 году. Для сравнения, в 2020 году этот коэффициент составлял 0,84 и уже тогда был самым низким среди всех стран мира.

Население Южной Кореи стало сокращаться с 2021 году. После пика в 51,84 млн человек в 2020 году, оно снизилось до 51,74 млн в 2021 году, и как ожидается, сократится до 37,66 млн в 2070 году.

За период с 2006 по 2021 год Сеул выделил около $221 млрд для решения проблемы низкой рождаемости, однако это не принесло результатов.

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