ASCO выпускает облигации на $100 млн

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) выходит на рынок облигаций, выпускает пятилетние облигации на $100 млн, сообщил глава ASCO Рауф Велиев.

«Объем эмиссии составит $100 млн, срок – 5 лет. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу", - сказал Велиев в среду на презентации по случаю размещения облигаций "ASCO Istiqraz".

По его словам, доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться раз в полгода.

Велиев подчеркнул, что средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.

«Выпуск облигаций внесет свой вклад в развитие отечественного рынка ценных бумаг и станет надёжной и прибыльной инвестицией для граждан», - сказал Велиев.

Облигации ASCO будут размещены на площадке Бакинской фондовой биржи, андеррайтером выступает инвестиционная компания PASHA Kapital.

Инвесторами могут быть физические и юридические лица.

Обращение облигаций будет осуществляться как на первичном, так и на вторичном рынке.

Подписка на облигации будет вестись 60 дней.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова