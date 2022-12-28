ASCO выпускает облигации на $100 млн

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) выходит на рынок облигаций, выпускает пятилетние облигации на $100 млн, сообщил глава ASCO Рауф Велиев.
«Объем эмиссии составит $100 млн, срок – 5 лет. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу", - сказал Велиев в среду на презентации по случаю размещения облигаций "ASCO Istiqraz".
По его словам, доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться раз в полгода.
Велиев подчеркнул, что средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.
«Выпуск облигаций внесет свой вклад в развитие отечественного рынка ценных бумаг и станет надёжной и прибыльной инвестицией для граждан», - сказал Велиев.
Облигации ASCO будут размещены на площадке Бакинской фондовой биржи, андеррайтером выступает инвестиционная компания PASHA Kapital.
Инвесторами могут быть физические и юридические лица.
Обращение облигаций будет осуществляться как на первичном, так и на вторичном рынке.
Подписка на облигации будет вестись 60 дней.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Н.Аббасова
Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов
Алиев назначил посла в Нидерландах представителем Азербайджана в ОЗХО
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Жапаров считает необходимым вести документооборот в Кыргызстане на кыргызском языке
Власти Южной Корее представили меры для улучшения ситуации с низкой рождаемостью в стране
SpaceX планирует запустить новую группу интернет-спутников Starlink
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают