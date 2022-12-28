Алиев сменил посла Азербайджана в Катаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Махира Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Катаре. Другим распоряжением Рашад Исмайлов отозван с должности посла в Катаре. Тексты обоих распоряжений опубликованы в среду на сайте главы государства. Х.Насирзаде

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