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Внешняя политика 28.12.2022 11:45

Алиев сменил посла Азербайджана в Катаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Махира Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Катаре.

Другим распоряжением Рашад Исмайлов отозван с должности посла в Катаре.

Тексты обоих распоряжений опубликованы в среду на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАТАР, ПОСОЛ


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