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Внешняя политика 28.12.2022 11:58

Алиев назначил посла в Нидерландах представителем Азербайджана в ОЗХО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении посла Азербайджана в Нидерландах Рахмана Мустафаева также постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПОСОЛ, ОЗХО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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