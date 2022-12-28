Алиев назначил посла в Нидерландах представителем Азербайджана в ОЗХО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении посла Азербайджана в Нидерландах Рахмана Мустафаева также постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Х.Насирзаде

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