Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг

Лица, прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19, сообщает в среду Channel NewsAsia со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли.
Также гонконгские власти отменяют требования иметь документ о вакцинации для посещения общественных мест.
Ранее в отношении путешественников, приехавших в Гонконг из-за заграницы, перестали действовать ограничения на перемещения по району.
В минувшую субботу Джон Ли объявил, что границы между материковым Китаем и Гонконгом откроются к середине января.
Издание напоминает, что в Гонконге в силе все еще остаётся обязательное ношение масок в местах большого скопления людей.
С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.
Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.
В свою очередь, власти Японии с 30 декабря обяжут всех прибывающих из Китая сдавать тест на коронавирус из-за роста в КНР случаев заражения COVID-19.
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