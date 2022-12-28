Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 41 млн манатов на строительство Центральной больницы в Шушинском районе на 90 койко-мест (I этап). Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, подрядчиком строительства стала компания «Ferid-İnshaat», с которой заключен соответствующий контракт. Сумма контракта – 40 млн 808,274 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».