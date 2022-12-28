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Карабах 28.12.2022 12:35

Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 41 млн манатов на строительство Центральной больницы в Шушинском районе на 90 койко-мест (I этап).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, подрядчиком строительства стала компания «Ferid-İnshaat», с которой заключен соответствующий контракт.

Сумма контракта – 40 млн 808,274 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, ШУША


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