Премии страховщиков в Азербайджане в 2022г составят около 1 млрд манатов - ЦБ

Центробанк Азербайджана прогнозирует по итогам 2022 года суммарные премии страховщиков на уровне до 1 млрд манатов.

«Объем страховых взносов по итогам 11 месяцев уже превысил 800 млн манатов (875 млн манатов – ИФ). В декабре мы ожидаем премии еще на 100-120 млн манатов. Таким образом, мы прогнозируем рост объем рынка в 2022 году до 1 млрд манатов», - сказал гендиректор Центробанка Азербайджана Зия Алиев в интервью телеканалу «ARB24».

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года премии страховщиков в Азербайджане составили 844 млн манатов. Таким образом, в 2022 году рост премий может составить до 18%.

По его словам, основным драйвером страхового рынка в настоящее время является добровольное страхование, что свидетельствует о постепенном росте доверия к страхованию со стороны населения.

Алиев также отметил, что ЦБА на 2023 год одним из основных приоритетных направлений определил страхование недвижимости ввиду его большого потенциала.

По его словам, для реализации этого потенциала в следующем году будет осуществлена межсистемная интеграция между системой Бюро обязательного страхования и системами других госструктур, в особенности информационной системой Госслужбы по имущественным вопросам.

«Это даст нам возможность выдачи электронного свидетельства страхования недвижимости, что очень важно для охвата страхового рынка. Кроме того, это создаст онлайн контроль соответствующих структур», - подчеркнул гендиректор ЦБА.

Х.Насирзаде