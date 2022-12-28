Жапаров считает необходимым вести документооборот в Кыргызстане на кыргызском языке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал ведомства страны перейти на документооборот на кыргызском языке.

"Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", - заявил Жапаров на заседании правительства республики в среду.

"Неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%", - сказал Жапаров.

Согласно Конституции Кыргызстана, русский язык имеет статус официального.