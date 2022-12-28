ASCO привлечет от ЕБРР кредит на $100 млн, обсуждает условия – глава пароходства

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) достигло предварительной договорённости с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита в размере $100 млн, заявил глава ASCO Рауф Велиев.

«С ЕБРР достигнута предварительная договоренность по этому вопросу (о привлечении кредита – ИФ). Со стороны банка уже подписано мандатное письмо, и банк выразил свою готовность выделить средства в размере $100 млн и более на будущие проекты ASCO», - сказал Велиев в среду журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«Нам важно не сколько привлечение кредита, сколько его вложение в эффективные проекты с низким риском и высокой доходностью. Это в конечном счёте будет служить развитию пароходства", - подчеркнул Велиев.

Он также сообщил, что переговоры с ЕБРР по условиям предоставления кредита продолжаются, в частности, по процентной ставке. «Окончательное решение ещё не принято, но мы ожидаем процентную ставку по кредиту в районе 5%», - добавил он.

Н.Аббасова