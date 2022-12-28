Азербайджан поставил в Россию более 2 тонн белуги для промышленного выращивания

Азербайджан поставил в Ростовскую область более 2 тонн живой рыбы осетровых пород для промышленного выращивания (белуга) в количестве 28 единиц.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, по результатам документарного и физического контроля груза нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Организация-поставщик включена в список предприятий, имеющих право на поставку своей продукции на территорию России.

После завершения всех предусмотренных законодательством контрольных мероприятий груз проследовал в адрес получателя. Поставки осуществлены в период с 23 по 26 декабря.

Б.Рустамбеков