Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана планирует в 2023 году открыть еще 4 Центра DOST, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

«В настоящее время идет интенсивное строительство Центров DOST в Бардинском и Губинском районах. В тоже время идет работа над строительством центров в Шуше и Нахчыване. Считаем, что все эти центры будут сданы в следующем году», - сказал Бабаев в интервью гостелеканалу AzTV.

По его словам, стоит цель в ближайшие три года охватить сетью Центров DOST все регионы Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2022 года в Хатаинском районе Баку был открыт Центр DOST №5. Всего в Баку и регионах страны действуют 6 таких центров.

Х.Насирзаде