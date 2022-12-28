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Социум 28.12.2022 14:27

Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана планирует в 2023 году открыть еще 4 Центра DOST, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

«В настоящее время идет интенсивное строительство Центров DOST в Бардинском и Губинском районах. В тоже время идет работа над строительством центров в Шуше и Нахчыване. Считаем, что все эти центры будут сданы в следующем году», - сказал Бабаев в интервью гостелеканалу AzTV.

По его словам, стоит цель в ближайшие три года охватить сетью Центров DOST все регионы Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2022 года в Хатаинском районе Баку был открыт Центр DOST №5. Всего в Баку и регионах страны действуют 6 таких центров.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, DOST, ЦЕНТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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