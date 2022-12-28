Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана планирует в 2023 году открыть еще 4 Центра DOST, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.
«В настоящее время идет интенсивное строительство Центров DOST в Бардинском и Губинском районах. В тоже время идет работа над строительством центров в Шуше и Нахчыване. Считаем, что все эти центры будут сданы в следующем году», - сказал Бабаев в интервью гостелеканалу AzTV.
По его словам, стоит цель в ближайшие три года охватить сетью Центров DOST все регионы Азербайджана.
Как сообщалось ранее, 28 декабря 2022 года в Хатаинском районе Баку был открыт Центр DOST №5. Всего в Баку и регионах страны действуют 6 таких центров.
Х.Насирзаде
Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов
Алиев назначил посла в Нидерландах представителем Азербайджана в ОЗХО
Азербайджан поставил в Россию более 2 тонн белуги для промышленного выращивания
Казахстан продолжит выбор компании для строительства АЭС в 2023г
ASCO привлечет от ЕБРР кредит на $100 млн, обсуждает условия – глава пароходства
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Жапаров считает необходимым вести документооборот в Кыргызстане на кыргызском языке
Власти Южной Корее представили меры для улучшения ситуации с низкой рождаемостью в стране
SpaceX планирует запустить новую группу интернет-спутников Starlink
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают