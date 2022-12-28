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СНГ 28.12.2022 15:01

Песков: не может быть «мирного плана» Украины, который не учитывает «вхождение» в состав РФ новых регионов

Не может быть какого-либо "мирного плана" Украины, который не будет учитывать сегодняшних реалий, в том числе связанных с "вхождением" в состав РФ новых территорий, заявили в Кремле.

"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов - четырех", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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