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Дальнее зарубежье 28.12.2022 19:06

Рост числа людей с хроническими заболеваниями угрожает экономике Британии

Экономика Великобритании наряду с высокой инфляцией и вызванным Brexit спадом в торговле испытывает трудности из-за рекордного числа людей, которые не могут работать по причине продолжительной болезни, пишет CNBC.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) страны, в июне-августе около 2,5 млн человек назвали длительную болезнь основной причиной своей экономической неактивности, что примерно на полмиллиона больше, чем в 2019 году.

Число экономически неактивных людей - тех, кто не работает и не ищет работу - в возрасте от 16 до 64 лет выросло в стране более чем на 630 тыс. с 2019 года. В отличие от других крупных стран, последние данные по Великобритании не показывают никаких признаков того, что эти "потерянные" работники возвращаются на рынок труда, даже несмотря на то, что заоблачная инфляция и цены на энергоносители оказывают огромное давление на финансы домохозяйств.

Великобритания избежала массовой потери рабочих мест во время пандемии благодаря государственной программе по субсидированию предприятий для сохранения сотрудников. Но после того, как меры поддержки были отменены, Британия испытывает уникальные по масштабам среди стран с развитой экономикой потери на рынке труда, отмечается в статье.

Это может быть связано с такими факторами, как старение населения и последствия пандемии COVID-19, а также рекордное количество людей в очередях на лечение. В октябре почти 7,21 млн пациентов ожидали стационарного лечения, из них 2,91 млн - более 18 недель, по данным ONS.

Увеличение времени ожидания лечения может иметь еще и косвенный негативный эффект: люди могут быть вынуждены уйти с работы для того, чтобы ухаживать за больными родственниками, отмечает профессор экономики и государственной политики в Королевском колледже Лондона Джонатан Портес.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОНОМИКА, БОЛЬНИЧНЫЕ


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