Brent подешевела до $83,5 за баррель

Цены на нефть умеренно опускаются днем в среду на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подешевели на $0,79 (0,94%) - до $83,54 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,65 (0,82%) - до $78,88 за баррель.
Колебания котировок на этой короткой из-за праздников неделе могут оказаться особенно выраженными на фоне низких объемов торгов, отмечает Bloomberg.
Производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ, приостановленное из-за снежной бури, постепенно восстанавливается, пишет CNBC. Экстремально низкие температуры и обильные снегопады привели к перебоям в работе примерно десятка заводов.
"Большинство традиционных индикаторов указывают на структурный дефицит на рынке нефти, однако наступление рецессии может нивелировать эти факторы, - написал основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Большинство финансовых рынков закладывают рецессию в той или иной форме, и вопрос в том, окажется ли она столь же масштабной, как в 2008-2009 годах".
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа
СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях
Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Президент Грузии ушла от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
Спикер турецкого парламента выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Песков: не может быть «мирного плана» Украины, который не учитывает «вхождение» в состав РФ новых регионов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают