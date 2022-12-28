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Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

ТЭК 28.12.2022 15:22

Brent подешевела до $83,5 за баррель

Цены на нефть умеренно опускаются днем в среду на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подешевели на $0,79 (0,94%) - до $83,54 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,65 (0,82%) - до $78,88 за баррель.

Колебания котировок на этой короткой из-за праздников неделе могут оказаться особенно выраженными на фоне низких объемов торгов, отмечает Bloomberg.

Производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ, приостановленное из-за снежной бури, постепенно восстанавливается, пишет CNBC. Экстремально низкие температуры и обильные снегопады привели к перебоям в работе примерно десятка заводов.

"Большинство традиционных индикаторов указывают на структурный дефицит на рынке нефти, однако наступление рецессии может нивелировать эти факторы, - написал основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Большинство финансовых рынков закладывают рецессию в той или иной форме, и вопрос в том, окажется ли она столь же масштабной, как в 2008-2009 годах".

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