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Внешняя политика 28.12.2022 15:33

СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении и обеспечении деятельности представителей Службы государственной безопасности (СГБ) в иностранных государствах и международных организациях.

Согласно указу, начальнику СГБ с согласования с президентом Азербайджана для повышения эффективности сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, а также в других областях, связанных с деятельностью СГБ, предоставлены полномочия назначать представителей СГБ в зарубежных странах и международных организациях в рамках утвержденного штатного расписания.

Такие представители СГБ будут иметь дипломатические паспорта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, СГБ


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