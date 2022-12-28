ASCO в будущем может выпустить облигации на $50 млн

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в перспективе может осуществить еще одну эмиссию облигаций для размещения на внутреннем рынке – на $50 млн, заявил глава ASCO Рауф Велиев.
«У ASCO имеется разрешение «Азербайджанского инвестиционного холдинга» на выпуск облигаций в размере $150 млн. Пока мы выпускаем облигации на $100 млн, в перспективе планируем еще эмиссию на $50 млн», - сказал Велиев журналистам в среду.
Он также сообщил, что по итогам 2022 года ожидается роста показателя прибыли ASCO на 40-50% от показателя 2021 года (в 2021г чистая прибыль пароходства составила 51,8 млн манатов или $30,5 млн - ИФ).
Ранее в пятницу Велиев сообщил, что ASCO выходит на рынок облигаций, выпускает пятилетние облигации на $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться раз в полгода.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.
Облигации ASCO будут размещены на площадке Бакинской фондовой биржи, андеррайтером выступает инвестиционная компания PASHA Kapital. Инвесторами могут быть физические и юридические лица.
Обращение облигаций будет осуществляться как на первичном, так и на вторичном рынке. Подписка на облигации будет вестись 60 дней.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Н.Аббасова
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