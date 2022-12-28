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Транспорт и связь 28.12.2022 16:24

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен приостанавливали прием рейсов из-за ЧП на газопроводе

В стамбульском международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в среду временно прекращали прием рейсов по соображениям безопасности в связи с утечкой газа с газопровода, сообщает "Анадолу".

По данным агентства, при проведении работ на газопроводе, проходящем из Тузлы до Тепеорена, повредили трубу, и произошла утечка.

В результате рейсы из аэропорта приостановили с 13:05 по местному времени. Самолеты, идущие на посадку, перенаправлялись в новый международный аэропорт Стамбула.

В свою очередь газета "Хабертюрк" сообщает, что самолеты уже вновь вылетают и заходят на посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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