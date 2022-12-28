Спикер турецкого парламента выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил в среду, что инициировал выдвижение Эрдогана на эту престижную премию "за вклад в усилия по установлению мира между Россией и Украиной", сообщило агентство "Анадолу".

По словам Шентопа, со схожими обращениями выступят спикеры парламентов и депутаты из других стран.

Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в числе прочих члены национальных парламентов и правительств, лица и члены организаций, награждённые Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, члены международных судов.

В соответствии с уставом Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года.

При вручении премии известны только имена лауреатов. Все остальные номинанты и мнения членов Нобелевского комитета держатся в секрете в течение 50 лет.