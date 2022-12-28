Спикер турецкого парламента выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира.
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил в среду, что инициировал выдвижение Эрдогана на эту престижную премию "за вклад в усилия по установлению мира между Россией и Украиной", сообщило агентство "Анадолу".
По словам Шентопа, со схожими обращениями выступят спикеры парламентов и депутаты из других стран.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в числе прочих члены национальных парламентов и правительств, лица и члены организаций, награждённые Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, члены международных судов.
В соответствии с уставом Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.
Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года.
При вручении премии известны только имена лауреатов. Все остальные номинанты и мнения членов Нобелевского комитета держатся в секрете в течение 50 лет.
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа
СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях
Минздрав Азербайджана направит на строительство Центральной больницы в Шуше около 41 млн манатов
Грузооборот портов Китая в январе-ноябре вырос на 0,7%
Аналитики ожидают роста ВВП Китая примерно на 5% в 2023г
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают