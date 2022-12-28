Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по обеспечению безопасности экспортных нефте- и газопроводов.
Председателем комиссии согласно указу является премьер-министр Азербайджан, заместителем – вице-премьер.
В состав комиссии, состоящей из 14 человек, также включены министры, руководители ряда ведомств и их заместители.
Б.Рустамбеков
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