Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по обеспечению безопасности экспортных нефте- и газопроводов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по обеспечению безопасности экспортных нефте- и газопроводов. Председателем комиссии согласно указу является премьер-министр Азербайджан, заместителем – вице-премьер. В состав комиссии, состоящей из 14 человек, также включены министры, руководители ряда ведомств и их заместители. Б.Рустамбеков

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