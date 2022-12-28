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Внешняя политика 28.12.2022 17:28

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа

Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон в среду была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с антиазербайджанскими призывами представителей политических партий Франции.

МИД Азербайджана сообщает, что в ходе встречи послу была выражена глубокая обеспокоенность Баку в связи с расширением и продолжением кампании, основанной на открытой клевете и предубеждении в отношении Азербайджана со стороны различных французских политических сил на фоне отсутствия необходимой реакции со стороны правительства Франции.

В министерстве подчеркнули, что безосновательные обвинения в адрес Азербайджана, указанные в письме на имя президента Франции от имени лидеров политических сил, представленных в парламенте Франции, «являются ничем иным как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».

МИД подчеркивает, что «указанное письмо является продолжением целенаправленно и планомерно осуществляемых антиазербайджанских мер и заявлений, включая принятие обеими палатами французского парламента резолюций, полных безосновательных обвинений в адрес Азербайджана».

«В ходе встречи французской стороне было заявлено о необходимости принятия соответствующих мер для немедленного прекращения кампании во Франции против Азербайджана», - подчеркивает МИД.

Французские политики обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывами взять под протекторат Армению и вторгнуться в Азербайджан для захвата Карабаха. Их открытое письмо опубликовано в газете Le Monde.

Баку в документе обвинен во всех преступлениях.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ


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