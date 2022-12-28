Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

Макроэкономика 28.12.2022 18:20

Аналитики ожидают роста ВВП Китая примерно на 5% в 2023г

Снятие Китаем карантинных ограничений, вероятно, приведет к дестабилизации экономики страны в первом квартале 2023 года, поскольку заболеваемость COVID-19 растет, отмечают эксперты, мнения которых приводит агентство Bloomberg.

При этом смягчение политики властей КНР в отношении борьбы с коронавирусом повышает вероятность более быстрого и мощного подъема ВВП по итогам всего следующего года.

"Новый подход китайских властей, кажется, заключается в том, чтобы как можно быстрее пройти пик заболеваемости COVID-19, - говорит главный экономист по Китаю Citigroup Inc. Юй Сянжун. - Такое изменение политики заложит основу для масштабного экономического подъема".

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает увеличение ВВП КНР на 3% в 2022 году и на 4,9% в следующем году. Многие аналитики улучшили прогнозы для китайской экономики с тех пор, как Пекин начал смягчать карантинные ограничения пару недель назад.

Зарубежные компании придерживаются осторожного подхода, не спешат увеличивать инвестиции в Китай или наращивать штаты сотрудников в стране.

"Многие компании видели, что их сотрудники находились под огромным давлением в период пандемии COVID-19, в связи с чем предпочитают занять выжидательную позицию, - отмечает управляющий директор Канадско-китайского делового совета Ной Фрейзер. - Квалифицированные кадры все меньше и меньше хотят ехать в Китай, и потребуется время, чтобы страна восстановила ухудшившуюся за последние три года репутацию".

Президент Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вуттке также отмечает, что зарубежные компании не спешат наращивать присутствие в стране. "Бизнес, вероятно, продолжит следить за тем, как развивается ситуация в КНР после снятия ковидных ограничений, прежде чем принимать долгосрочные решения об инвестициях в Китай", - говорит он.

Главный экономист Natixis SA Гэри Нг понизил прогноз роста китайского ВВП на четвертый квартал 2022 года - первый квартал 2023 года до 3% с 3,5%, однако ожидает "мощного" восстановления экономики страны с апреля.

"Изменение политики китайских властей в отношении COVID-19 будет болезненным в краткосрочной перспективе, но приведет к подъему в долгосрочной перспективе, - говорит эксперт. - Первоначальная турбулентность может нарушить объемы производства и ослабить потребительские расходы, в связи с чем траектория роста не будет ровной".

Потребительские услуги и мобильность людей восстановятся быстрее, чем ожидалось, учитывая приближение праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этом году приходятся на конец января, отмечает Юй Сянжун. По его оценкам, розничные продажи в Китае в следующем году увеличатся на 11%, до 50 трлн юаней ($7,2 трлн).

Негативным фактором для экономики КНР в следующем году может стать глобальная рецессия, которая ограничит китайский экспорт, предупреждают аналитики.

"Проблема в том, что хотя Пекин старается открыть экономику, смягчая ковидные ограничения, текущий момент нельзя назвать удачным, - говорит главный экономист по китайским рынкам ING Groep NV Айрис Пан. - Отрасли, ориентированные на экспорт, в том числе промышленный сектор, могут замедлить рост, что сдержит подъем экономики страны".

Экономист Государственного информационного центра Китая Ню Ли прогнозирует замедление темпов роста экспорта из КНР до 3% в 2023 году. За 11 месяцев текущего года китайский экспорт увеличился на 9,1%.

Объем ВВП Китая, согласно прогнозу эксперта, вырастет на 5,2% в 2023 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Власти КНР ожидают роста ВВП в 2022г минимум на 5% ВВП Китая в 2016 г вырос на 6,7%, страна остается основным двигателем мировой экономики ВВП Китая вырастет на 8% в 2013 году - Bank of China ВВП КНР вырос за квартал на 7,4%, сентябрьские данные указывают на улучшение Рост ВВП Китая замедлился в I квартале до 8,4% Китай обеспечит 7%-ный рост ВВП по итогам 2012 года - ErnstYoung

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az