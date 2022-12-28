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Транспорт и связь 28.12.2022 18:40

Грузооборот портов Китая в январе-ноябре вырос на 0,7%

Грузооборот в портах Китая в январе-ноябре увеличился на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 14,31 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны.

В том числе на внутренних маршрутах перевозки выросли на 2,2%, а международные поставки сократились на 2,5%.

Объем контейнерных перевозок за 11 месяцев вырос на 4,2% и достиг 270 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU), приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

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Тэги: КИТАЙ, ПОРТ, ГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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