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Транспорт и связь 28.12.2022 18:50

Инвестиции КНР в транспортную инфраструктуру выросли на 5,8% в январе-ноябре

Инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР в январе-ноябре составили 3,5 трлн юаней ($502 млрд), что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны.

В том числе в строительство автодорог было вложено 2,6 трлн юаней, что на 9,1% больше потраченной годом ранее суммы. Инвестиции в сфере водного транспорта выросли на 10,2% и достигли 147,8 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В ноябре объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составил 369,5 млрд юаней, увеличившись на 0,9% относительно того же месяца 2021 года.

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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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