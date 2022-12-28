Инвестиции КНР в транспортную инфраструктуру выросли на 5,8% в январе-ноябре

Инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР в январе-ноябре составили 3,5 трлн юаней ($502 млрд), что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны.

В том числе в строительство автодорог было вложено 2,6 трлн юаней, что на 9,1% больше потраченной годом ранее суммы. Инвестиции в сфере водного транспорта выросли на 10,2% и достигли 147,8 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В ноябре объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составил 369,5 млрд юаней, увеличившись на 0,9% относительно того же месяца 2021 года.