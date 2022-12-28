Enefit Green привлекла в банках 50 млн евро для рефинансирования кредитов с погашением в 2023г

Компания Enefit Green, дочерняя структура эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia, в среду подписала с банками SEB и Swedbank кредитные договоры на общую сумму 50 млн евро, сообщили BNS в пресс-службе предприятия.

Средства привлечены на пять лет для рефинансирования кредитов на общую сумму 100 млн евро со сроком погашения в 2023 году.

Сделки по рефинансированию улучшают структуру кредитных обязательств Enefit Green при финансировании инвестиционной программы.

"Сотрудничество с ведущими банками региона поддерживает наши долгосрочные стратегические инвестиции в углеродно-нейтральное производство электроэнергии. Благодаря новым ветряным и солнечным паркам мы будем получать экологичную электроэнергию по доступной цене, а также повысится энергетическая безопасность", - прокомментировал член правления и финансовый директор Enefit Green Вейко Ряйм.

Enefit Green в настоящее время строит четыре ветряных и три солнечных парка общей мощностью 258 МВт, инвестиции превысят 280 млн евро.

Кроме того, компания инвестирует 450 млн евро в строительство ветропарков Сопи-Тоотси (255 МВт) и Кельме I (80 МВт) в Эстонии и Литве. Производство планируется начать в 2024 году.

К 2026 году Enefit Green увеличит производство возобновляемой энергии в 4 раза - до 1900 МВт.