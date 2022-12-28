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ТЭК 28.12.2022 19:10

Китайская провинция Шаньси увеличила добычу угля до 1,3 млрд тонн в 2022г

Объем добычи угля в провинции Шаньси, которая является крупнейшим регионом производства этого сырья в Китае, достиг 1,3 млрд тонн, свидетельствуют данные местного статистического управления, опубликованные на вторник.

Таким образом, регион выполнил план производства на текущий год. В 2021 году добыча составила 1,2 млрд тонн.

Для обеспечения энергетической безопасности страны провинция ускорила расширение своих производственных и транспортных мощностей, сообщает агентство "Синьхуа".

Угленосная площадь в Шаньси оценивается в 57 тыс. кв. метров, что составляет 36,3% от общей площади провинции. По данным министерства природных ресурсов КНР, на конец 2021 года на долю региона приходилось 23% от общего объема разведанных в стране запасов угля.

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Тэги: КИТАЙ, ЭНЕРГЕТИКА, УГОЛЬ

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