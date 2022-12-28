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СНГ 28.12.2022 19:15

Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии провели переговоры в Москве

Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии в среду провели трёхсторонние переговоры в Москве, обсуждены пути разрешения сирийского кризиса, сообщили в Минобороны России.

"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - сообщили в ведомстве.

"По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

По данным агентства "Анадолу", в Москве находятся министр обороны Турции Хулуси Акар и глава разведки Хакан Фидан.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МИНОБОРОНЫ


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