Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии провели переговоры в Москве

Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии в среду провели трёхсторонние переговоры в Москве, обсуждены пути разрешения сирийского кризиса, сообщили в Минобороны России.
"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - сообщили в ведомстве.
"По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
По данным агентства "Анадолу", в Москве находятся министр обороны Турции Хулуси Акар и глава разведки Хакан Фидан.
Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа
СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях
ВВП еврозоны слабо снизится в 2023г, инфляция останется выше цели ЕЦБ в ближайшие 2 года - опрос FT
Алиев утвердил льготы по платежам на обязательное соцстрахование частному сектору в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
В Нахчыване сменился глава МВД
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают