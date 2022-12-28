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Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

ТЭК 28.12.2022 19:40

Цена Brent опустилась ниже $83 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении роста спроса в Китае после смягчения карантинных ограничений.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:15 по бакинскому времени составляет $82,79 за баррель, что на $1,54 (1,83%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,46 (1,84%), до $78,07 за баррель.

Отказ Пекина от части коронавирусных ограничений привел к скачку заболеваемости COVID-19 в стране.

"Может пройти несколько недель, если не месяцев, пока спрос на нефть в Китае полностью восстановится, - отмечает аналитик XM Раффи Бояджан. - Цены на нефть опускаются в среду, поскольку инвесторы пересматривают свои оценки в отношении перспектив спроса".

"Кроме того, у трейдеров были опасения, что Россия объявит о гораздо более жестких ограничениях для экспорта нефти и нефтепродуктов, чем это оказалось на самом деле", - приводит слова эксперта Market Watch.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен (price cap - ИФ) на российские нефть и нефтепродукты. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает экспорт, если контракты предусматривают price cap.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам с ценовым потолком вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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