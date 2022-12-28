В Литве заморожены 87 млн евро российских и белорусских компаний

Почти 87 млн евро средств российских и белорусских компаний заморожены в связи с санкциями в Литве на данный момент, сообщило литовское МВД со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

В том числе заморожены 77,88 млн евро у российских компаний и 8,9 млн евро - у белорусских.

По состоянию на 20 декабря, СРФП применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

Среди подсанкционных компаний МВД указывает Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и ряд других.