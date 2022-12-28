Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

Дальнее зарубежье 28.12.2022 20:25

В Литве заморожены 87 млн евро российских и белорусских компаний

Почти 87 млн евро средств российских и белорусских компаний заморожены в связи с санкциями в Литве на данный момент, сообщило литовское МВД со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

В том числе заморожены 77,88 млн евро у российских компаний и 8,9 млн евро - у белорусских.

По состоянию на 20 декабря, СРФП применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

Среди подсанкционных компаний МВД указывает Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и ряд других.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ, АКТИВЫ


Похожие новости


Литва поддержала решение ЕК по ж/д транзиту в Калининград Возможный ответ РФ по вопросу транзита вряд ли сильно повлияет на экономику Литвы, считает Минэкономики страны НАТО контактирует с Литвой по проблеме транзита грузов через ее территорию в Калининградскую область РФ - Столтенберг Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az