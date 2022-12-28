В Литве заморожены 87 млн евро российских и белорусских компаний

Почти 87 млн евро средств российских и белорусских компаний заморожены в связи с санкциями в Литве на данный момент, сообщило литовское МВД со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).
В том числе заморожены 77,88 млн евро у российских компаний и 8,9 млн евро - у белорусских.
По состоянию на 20 декабря, СРФП применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.
Среди подсанкционных компаний МВД указывает Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и ряд других.
Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа
СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях
ВВП еврозоны слабо снизится в 2023г, инфляция останется выше цели ЕЦБ в ближайшие 2 года - опрос FT
Алиев утвердил льготы по платежам на обязательное соцстрахование частному сектору в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
В Нахчыване сменился глава МВД
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают